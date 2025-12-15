Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Превращаю картошку в скандинавский шедевр — запекаю с беконом под яично-сливочной заливкой и сырной корочкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Простота и сытность — вот главные принципы скандинавской кухни. Эта запеканка идеально их отражает: минимум усилий, доступные продукты, а результат — теплая, уютная еда, которая согревает и насыщает.

4 картофелины очищаю и нарезаю тонкими ломтиками. 200 г копченого бекона нарезаю кубиками, 150 г сыра натираю на терке. В форму для запекания выкладываю ингредиенты слоями: картофель, бекон, сыр. Повторяю слои еще раз.

3 яйца взбиваю с 100 мл сливок, солю и перчу по вкусу. Полученной смесью заливаю запеканку. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30 минут до золотистой корочки и готовности картофеля. Подаю горячей, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

