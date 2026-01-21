Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 10:36

Беру творог, пачку теста и немного меда — готовлю болгарскую баницу. Простой и вкусный завтрак

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру творог, пачку теста и немного меда — готовлю болгарскую баницу прямо на скорую руку. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для воскресного завтрака или душевного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые слоеные рулетики и нежная, слегка сладкая творожная начинка с освежающим ароматом лимонной цедры.

Для приготовления вам понадобится: 450 г творога, 3 яйца, 2,5 ст. л. меда и сахара, цедра половины лимона, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 1,5 стакана муки, щепотка соли, 3,5 ст. л. сливочного масла. Разотрите творог с яйцами, медом, сахаром и лимонной цедрой. В отдельной миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель и соль. Добавьте муку к творожной массе и быстро замесите мягкое тесто. Раскатайте его в тонкий прямоугольный пласт. Смажьте растопленным сливочным маслом, сверните в плотный рулет и нарежьте на порционные кусочки. Выложите их срезом вверх в смазанную форму, слегка прижимая. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме — и можно наслаждаться!

