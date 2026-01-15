Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 17:50

Известный российский блогер рассказал о самом страшном моменте в жизни

Блогер Васильев признался, что в 16 лет сел в машину к незнакомцам и испугался

Стас Васильев Стас Васильев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», заявил, что самым страшным эпизодом в его жизни был момент, когда в 16 лет он сел в машину к незнакомцам. В эфире радио Sputnik работавший на канале «Соловьев Live» журналист отметил, что инцидент произошел, когда он поздно закончил работу и не успел на последний автобус домой.

Ему пришлось голосовать на дороге, чтобы его подвезли. Он сел на переднее сиденье, и через некоторое время в автомобиль сел еще один пассажир, который разместился сзади прямо за ним. Блогер отметил, что после этого случая он очень долгое время избегал услуг такси и не садился в машины к незнакомцам.

Время уже больше 12 ночи. <...> Они меня завозят в какой-то глухой лес. Я сижу, я не знаю просто, что делать, у меня варианты прокручиваются в голове. Кстати, мне никогда в жизни не было так страшно, — сказал блогер.

В свое время Васильев принес извинения за неудачную шутку о расправе над царевичем Алексеем Николаевичем. Эта колкость прозвучала в эфире «Соловьев Live» и вызвала неодобрение у главы телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. В своем высказывании Васильев сказал, что большевики «вылечили» больного гемофилией цесаревича свинцом. Блогер отмечал, что его слова не имели целью никого оскорбить и не были шуткой о гибели ребенка.

