Появились новые подробности в деле «политеховского маньяка»

Экс-замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, который получил прозвище «политеховский маньяк» из-за дела об убийстве 11 женщин, отказался подавать апелляцию, сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края. При этом его адвокат принесла жалобу для рассмотрения дела в высшей инстанции, уверяя, что ее клиент оговорил себя.

Несмотря на то, что сам Манишин В. Е. отказался от подачи апелляционной жалобы, принесенная адвокатом Ростовцевой Л.А. жалоба подлежит рассмотрению судом апелляционной инстанции, поскольку одним из ее доводов является наличие признаков самооговора Манишина В. Е., — говорится в сообщении.

1 октября 2025 года суд вынес приговор Виталию Манишину: 25 лет лишения свободы, из которых первые семь лет ему предстоит отбывать в тюрьме, а после — в колонии строгого режима. Это стало максимальным наказанием, которого требовали гособвинители: по ряду преступлений уже истек срок давности, что не дало суду возможности назначить ему пожизненное лишение свободы.