Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 января: инфографика

В ночь на 22 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

С 23:00 21 января до 07:00 мск 22 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Волгоградской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Краснодарского края. Всего в ночное время с 20:00 21 января до 07:00 мск 22 января дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат, — сообщили в военном ведомстве.