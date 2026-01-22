Генпрокуратура приняла новое решение по делу экс-замминистра Иванова

Генпрокуратура России обжаловала судебное решение Пресненского суда Москвы по иску об изъятии имущества у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких на сумму свыше 1,2 млрд рублей, говорится в материалах дела. Согласно документам, которые приводит ТАСС, другие участники процесса, в том числе сам Иванов, пока не подавали апелляций.

Обжаловано. [Зарегистрировано] апелляционное представление (Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Разинкин Анатолий Вячеславович), — говорится в материалах.

До этого Московский городской суд продлил срок ареста Иванову, обвиняемому во взяточничестве, еще на три месяца — до 23 апреля. Закрытое заседание прошло по ходатайству следствия, а защита заявила об обжаловании решения. Суд также рассмотрит вопрос о продлении ареста бизнесменам Александру Фомину и Сергею Бородину.

Ранее сообщалось, что Иванов встретил Новый год в СИЗО без необычных передачек. Как рассказал адвокат его сокамерника Денис Балуев, «даже тортика не было», поэтому в праздник бывший замминистра обороны выпил чай с баранками.