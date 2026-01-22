Известный фигурист дал ценный совет Петросян и Гуменнику перед Олимпиадой Энберт: Петросян и Гуменнику на ОИ нужно спокойно делать то, что они умеют

Российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику следует слушать тренеров и спокойно делать то, что они умеют, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт. Он отметил, что ОИ являются турниром, где на первый план выходит борьба нервов.

Олимпийские игры — это про борьбу нервов. Не только у наших ребят будет такая проблема. Неизвестно, у кого волнение окажется сильнее. Возможно, будет играть роль то, что ребята не выступали на международной арене. Те, кто выступал на международной арене, приедут на Олимпиаду как на совершенно другой турнир, который они ждали много лет, и будут испытывать совершенно другие эмоции. Все будут нервничать. Надеюсь, что изобилие турниров в России помогли оставаться в тонусе. Совет Аделии и Петру? Слушать тренера и спокойно делать то, что умеют, — сказал Энберт.

Ранее он заявил NEWS.ru, что Петросян и Гуменник будут претендовать на медали Олимпиады-2026. Он отметил, что спортсмены получили неплохие баллы для первого международного турнира.