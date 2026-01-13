Атака США на Венесуэлу
«Сигнал с небес»: в украинском министерстве прорвало канализацию

Депутат Рады Кучеренко: подвал Минэнерго Украины затопило отходами канализации

Подвал Министерства энергетики Украины затоплен канализационными отходами после прорыва системы, сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко у себя на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он назвал инцидент символичным.

В Минэнерго прорвало канализацию в подвале. Даже не знаю, как воспринимать — это какой-то знак для нового руководителя? Сигнал с небес? Не подорвет ли это событие энергетическую безопасность страны окончательно? — написал парламентарий.

Ранее рабочие обнаружили огромную жировую пробку в канализационной системе на востоке Лондона. По предварительным оценкам, вес затора составлял около 100 тонн, а его длина достигала 100 метров. Эта масса стала преемником печально известного «жирберга», обнаруженного в 2017 году. Она состоит в основном из кулинарных масел и использованных влажных салфеток.

До этого в Луганске несколько подвалов и дворов оказались затоплены канализационными водами. По словам местных жителей, затоплены дома на улице Штеровской и близлежащих улицах. Жильцы неоднократно звонили в аварийные коммунальные службы, но те до сих пор не отреагировали на ситуацию. Местные власти также не предоставили комментариев.

