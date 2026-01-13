Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:01

«Ситуация серьезная»: военэксперт об атаке ВСУ на казахстанские танкеры

Военэксперт Дандыкин назвал показательной атаку ВСУ на танкеры Казахстана

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Атака дронов Вооруженных сил Украины на танкеры из Казахстана в Черном море является показательным моментом, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, Киев уверен в своей безнаказанности благодаря поддержке западных союзников.

Казахстан уже потерял очень много денег из-за действий киевского режима. Была и перекачка казахской нефти. Атака ВСУ на казахстанские танкеры — это показательный момент. ВСУ считают, что эти суда связаны с Россией, однако это конкретный доход конкретного суверенного государства. Но ВСУ на это все равно сейчас, потому что они чувствуют поддержку Европы. Ситуация серьезная на самом деле, и всякое потворство таким бандитам принесет большие неприятности, — поделился Дандыкин.

Ранее появилась информация, что судно, зафрахтованное ТОО НМСК «Казмортрансфлот» для загрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, атаковали беспилотные летательные аппараты. Загрузка должна была состояться 18 января.

танкеры
ВСУ
нефть
Казахстан
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
