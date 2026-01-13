Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 18:10

В МИД РФ дали твердый ответ на попытки шантажировать партнеров Ирана

Захарова: РФ отвергает попытки шантажировать партнеров Ирана повышением тарифов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия отвергает попытки шантажировать партнеров Ирана повышением торговых тарифов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала эти действия бесцеремонными, комментарий размещен на официальном сайте ведомства.

Решительно отвергаем и бесцеремонные попытки шантажировать зарубежных партнеров Ирана повышением торговых тарифов, — сказала дипломат.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит новые санкции в отношении тех, кто подавляет демонстрации в Иране. Она выступила против роста жертв среди протестующих.

Кроме того, гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что два сотрудника сил безопасности погибли в результате столкновений с участниками беспорядков в провинции Кум. По данным телерадиокомпании, силовики стали жертвами вооруженных террористов.

В свою очередь прокурор Тегерана Али Салехи заявил, что участникам массовых беспорядков грозит уголовное преследование, включая возможность смертного приговора. Он предупредил, что такие меры будут применяться за действия, связанные с умышленным уничтожением чужого имущества и применением оружия против сотрудников правопорядка.

