В МИД РФ дали твердый ответ на попытки шантажировать партнеров Ирана

Россия отвергает попытки шантажировать партнеров Ирана повышением торговых тарифов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала эти действия бесцеремонными, комментарий размещен на официальном сайте ведомства.

Решительно отвергаем и бесцеремонные попытки шантажировать зарубежных партнеров Ирана повышением торговых тарифов, — сказала дипломат.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит новые санкции в отношении тех, кто подавляет демонстрации в Иране. Она выступила против роста жертв среди протестующих.

Кроме того, гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что два сотрудника сил безопасности погибли в результате столкновений с участниками беспорядков в провинции Кум. По данным телерадиокомпании, силовики стали жертвами вооруженных террористов.

В свою очередь прокурор Тегерана Али Салехи заявил, что участникам массовых беспорядков грозит уголовное преследование, включая возможность смертного приговора. Он предупредил, что такие меры будут применяться за действия, связанные с умышленным уничтожением чужого имущества и применением оружия против сотрудников правопорядка.