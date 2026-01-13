Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:03

«Устранить конкурента»: генерал раскрыл правду о критике Западом авиации РФ

Генерал Липовой: Запад критикует Су-57 для подрыва авторитета российской авиации

Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Запад критикует истребитель пятого поколения Су-57 для подрыва авторитета отечественного авиастроения, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Так он прокомментировал публикации обозревателя американского журнала Харрисона Касса, который назвал самолет разочарованием. По словам Липового, подобные статьи направлены на срыв экспортных контрактов.

Статья Касса с критикой Су-57 — заказная. Ее цель — в очередной раз внести панику о состоянии тех или иных типов самолетов. Дело в том, что эти истребители сейчас участвуют во многих международных выставках как коммерческое изделие, и многие страны рассматривают его как реальную покупку, чтобы отказаться от американских боевых самолетов. Подобного рода статьи ведут к подрыву авторитета нашей боевой перспективной авиации. Они специально делают заказные публикации, чтобы отбить охоту у потенциальных покупателей. Статьи направлены на подрыв коммерческих возможностей и авторитета РФ, нашего самолетостроения, — пояснил Липовой.

Он добавил, что не следует серьезно относиться к статьям с критикой российского истребителя. По словам генерала, подобные публикации часто делаются с целью устранить конкурентов на рынке.

Не следует подходить к статьям с критикой Су-57 как к серьезным выводам. Они будут делаться, после того как эти самолеты реально покажут себя в эксплуатации. Публикация таких материалов очень часто практикуется, чтобы устранить конкурента и подсунуть свой, мягко говоря, некачественный товар, чтобы выбить конкурента с рынка и дальше его захватить, — резюмировал Липовой.

Ранее истребитель Су-57 впервые поднялся в воздух с перспективным двигателем пятого поколения «изделие 177». Его разработали в Объединенной двигателестроительной корпорации.

Су-57
истребители
Россия
самолеты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
