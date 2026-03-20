В Подмосковье решили судьбу надругавшегося над подростком насильника Суд в Подмосковье приговорил мужчину к 18 годам за изнасилование подростка

Шатурский городской суд Московской области вынес приговор мужчине по делу об изнасиловании несовершеннолетней, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Ему назначили 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Суд признал Б. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в ИК строгого режима, — говорится в сообщении.

Подсудимый был признан виновным по двум статьям — п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Это значит, что жертвой оказалась подросток в возрасте от 14 лет. Другие подробности дела в сообщении не приводятся.

Ранее в офисе Генпрокурора Украины сообщили, что местный житель купил у женщины ее пятилетнюю дочку за $100 и изнасиловал ее. Злоумышленник заранее спланировал преступление, а согласную на такую сделку мать он нашел через интернет Суд назначил мужчине максимальное наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.