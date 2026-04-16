16 апреля 2026 в 12:26

В МИД России ответили на вопрос о запросах ЕС на поставки энергоресурсов

Евросоюз не направлял Москве запросы на поставки энергоресурсов, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, которые передает РИА Новости, Россия рассмотрит любой подобный запрос, при этом он будет изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов.

РФ рассматривает любой запрос, но в любом случае решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств <…> Поэтому любые запросы будут изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов, если такая возможность вообще есть, и их последствий, — подчеркнул Грушко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. По его словам, роль Москвы в этом плане невозможно переоценить.

Также глава правительства России Михаил Мишустин сообщал, что разница в стоимости между российской нефтью и мировыми марками сейчас становится меньше. Он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства создают для государства новые перспективы при анализе финансовых факторов.

