Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 13:43

В Кремле рассказали о предложениях экономического блока по росту ВВП

Песков: экономический блок подготовил много предложений для роста ВВП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Экономический блок правительства подготовил множество предложений для ускорения роста российской экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал состоявшееся совещание по экономическим вопросам с участием главы государства, его слова приводит канал Кремля в мессенджере Max.

У членов экономического блока правительства есть много предложений с тем, чтобы активировать экономику и придать ей большую динамику развития экономики, — сказал он.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ в 2026 году намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции. По ее словам, при этом прогноз ЦБ по инфляции на 2026 год на уровне 4,5–5,5% учитывает временный всплеск инфляции.

Также руководитель регулятора уточнила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы. По ее словам, именно этим фактором объясняется длительная жесткость денежно-кредитной политики, которая на фоне высоких ставок могла казаться необычной.

Власть
Кремль
Владимир Путин
Пескова
Экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.