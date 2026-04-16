В Кремле рассказали о предложениях экономического блока по росту ВВП Песков: экономический блок подготовил много предложений для роста ВВП

Экономический блок правительства подготовил множество предложений для ускорения роста российской экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал состоявшееся совещание по экономическим вопросам с участием главы государства, его слова приводит канал Кремля в мессенджере Max.

У членов экономического блока правительства есть много предложений с тем, чтобы активировать экономику и придать ей большую динамику развития экономики, — сказал он.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ в 2026 году намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции. По ее словам, при этом прогноз ЦБ по инфляции на 2026 год на уровне 4,5–5,5% учитывает временный всплеск инфляции.

Также руководитель регулятора уточнила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы. По ее словам, именно этим фактором объясняется длительная жесткость денежно-кредитной политики, которая на фоне высоких ставок могла казаться необычной.