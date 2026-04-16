ЦБ РФ решил подвести черту под годами высокой инфляции

Набиуллина: ЦБ РФ в 2026 году хочет подвести черту под годами высокой инфляции

ЦБ РФ в 2026 году намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Биржевого форума Московской биржи. По ее словам, при этом прогноз ЦБ по инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% учитывает временный всплеск инфляции, передает корреспондент NEWS.ru.

К вопросу по нашей решимости достичь цели в 4%. Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет высокой инфляции. <…> Борьба с высокой инфляцией — она очень важна, хочу сказать, для экономики, для людей, для бизнеса, — сказала она.

Ранее Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что высокая инфляция склонна к дальнейшему росту, если не сталкивается с препятствием в виде жесткой денежно-кредитной политики. По итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,6%, что стало наименьшим показателем с 2020 года, однако ее уровень остается высоким, о чем свидетельствует обеспокоенность граждан ростом цен.

Кроме того, совет директоров Центробанка в ходе заседания принял решение о снижении ключевой ставки до 15%. Это уже второе понижение подряд с начала текущего года. В регуляторе отметили, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста.

В России зафиксировали ослабление рубля
Мадьяр отверг роскошный замок Орбана за $650 млн
Роспотребнадзор высказался о распространении чумы в России
Сотрудники ТЦК «исцелили» украинца на костылях
Страшная атака ВСУ на Кубань 16 апреля: удар по детскому саду, жертвы
Глава президиума союза пенсионеров ответил, кто получит выплаты к 9 Мая
Один вид двукрылых насекомых пробудился в Москве
В МИД России ответили на вопрос о запросах ЕС на поставки энергоресурсов
Мурашко назвал четыре болезни, наносящие наибольший ущерб здоровью россиян
Психолог объяснила, почему россиянки избегают походов к гинекологу
Экс-бойцу ВСУ Черному-Швецу дали 18 лет колонии в России
Создатели обменника придумали «кнопку воровства» и перевели себе миллиарды
Наступление ВС РФ на Харьков 16 апреля: полсотни убитых, бойня в Купянске
Главреду Telegram-канала «Сапа» предъявили обвинение во взятке
«Зловещий спрут»: военэксперт о новом совещательном органе Украины и НАТО
Предпринимателям предложили купить пять нежилых помещений в Москве
Пострадавший в Ачинске подросток рассказал об инциденте с соседом
Серая затирка для плитки: выбор и применение
Миндич и Ермак не явились в суд
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

