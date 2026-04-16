ЦБ РФ решил подвести черту под годами высокой инфляции

ЦБ РФ в 2026 году намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Биржевого форума Московской биржи. По ее словам, при этом прогноз ЦБ по инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% учитывает временный всплеск инфляции, передает корреспондент NEWS.ru.

К вопросу по нашей решимости достичь цели в 4%. Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет высокой инфляции. <…> Борьба с высокой инфляцией — она очень важна, хочу сказать, для экономики, для людей, для бизнеса, — сказала она.

Ранее Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что высокая инфляция склонна к дальнейшему росту, если не сталкивается с препятствием в виде жесткой денежно-кредитной политики. По итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,6%, что стало наименьшим показателем с 2020 года, однако ее уровень остается высоким, о чем свидетельствует обеспокоенность граждан ростом цен.

Кроме того, совет директоров Центробанка в ходе заседания принял решение о снижении ключевой ставки до 15%. Это уже второе понижение подряд с начала текущего года. В регуляторе отметили, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста.