Песков рассказал, как Путин проводит совещания по вопросам экономики

Президент РФ Владимир Путин проводят совещания по экономике в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит канал Кремля в мессенджере Max, заседания обычно длятся несколько часов.

В основном, это такое несколько часов длящееся мероприятие, которое проходит в закрытом режиме, и, конечно же, там свободный обмен мнениями и высказывались самые различные точки зрения — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля озвучил итоги одного из совещаний — экономический блок правительства подготовил множество предложений для ускорения роста российской экономики. Он отметил, что это позволит придать динамику финансовой сфере.

Также пресс-секретарь сообщил, что президент РФ Владимир Путин еще не определил сроки оглашения послания Федеральному собранию. Он отметил, что, как только глава государства примет решение по этому вопросу, Кремль проинформирует об этом.