20 марта 2026 в 16:28

Британцы могут оказаться без лекарств из-за решения Трампа ударить по Ирану

Sun: Британии грозит дефицит лекарств из-за кризиса на Ближнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Великобритания оказалась на грани дефицита лекарств в Национальной службе здравоохранения, пишет Sun. Исполнительный директор организации Medicines UK Марк Сэмюэлс заявил, что конфликт на Ближнем Востоке перекрывает поставки основных медикаментов, включая обезболивающие. Стране до недавнего времени удавалось избегать нехватки, связанной с конфликтами в регионе, но теперь есть риск роста цен.

Доктор Лейла Ханнбек, генеральный директор Независимой ассоциации аптек (IPA), в письме министру здравоохранения Уэсу Стритингу предупредила, что перебои в международной торговле могут усилить уже существующий дефицит. По ее словам, он может затронуть обезболивающие средства и препараты для контроля давления.

В этом году аптеки в Великобритании испытывают сложности с пополнением запасов даже элементарных лекарств. Трудности коснулись и антидепрессантов.

Ранее сообщалось, что союзники Великобритании резко раскритиковали медленные действия Лондона в ответ на военные события на Ближнем Востоке. Европейская страна принимала важные решения с опозданием, когда США начали переброску войск в регион.

До этого в российском посольстве сообщали, что антироссийские санкции могут сильно ударить по экономике Великобритании. По их мнению, такие ограничения усугубят последствия энергетического кризиса в Европе.

Великобритания
лекарства
дефицит
Ближний Восток
конфликты
