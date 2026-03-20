Центробанк России принял важное решение по доллару Центробанк России снизил официальный курс доллара ниже 84 рублей

Центральный Банк России установил официальный курс доллара ниже 84 рублей, проинформировала пресс-служба регулятора. Обновление касается расчетов на выходные и понедельник, 23 марта.

По данным Центробанка, доллар торгуется по курсу 83,9982 рубля, что на 83,97 копейки ниже предыдущего значения. Евро поднялся до 97,2886 рубля, прибавив 37,31 копейки, а китайский юань снизился до 12,2171 рубля, потеряв 16,53 копейки.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил NEWS.ru, что к концу года курс доллара способен вырасти до уровня 95–100 рублей. Экономист полагает, что ослабление рубля может произойти под влиянием сразу нескольких причин, среди которых ожидаемое решение Центрального банка по ключевой ставке.

До этого экономист Николай Кульбака сообщал, что снижение объемов импорта в Россию из Дубая спровоцировало рост курса доллара. Он пояснил, что на валютный рынок сейчас влияет большое число факторов. Эксперт также отметил, что ситуация характеризуется высокой волатильностью.