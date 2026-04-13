13 апреля 2026 в 09:15

Раскрыто число россиян, которые хранят накопления «под матрасом»

Около 15% россиян хранят накопления в виде наличных денег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Около 15% россиян хранят накопления в виде наличных, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. В марте 2026 года объем средств «под матрасом» вырос на 300 млрд рублей, достигнув в итоге показателя 19,5 трлн рублей.

При этом наиболее распространенными способами сохранения средств остаются инвестиции в ценные бумаги, которые выбирают 30% респондентов, вложения в золото и драгоценные металлы — 25%, банковские депозиты — 18%, а также недвижимость — 12%.

Одним из факторов роста интереса к наличным называется нестабильность связи и цифровой инфраструктуры. Перебои с мобильным интернетом заставляют население и бизнес формировать запас наличных для повседневных расчетов.

Ранее генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк заявил, что россияне могут сформировать дополнительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС). По его словам, граждане со средним доходом могут накопить минимум 1 млн рублей, ежемесячно откладывая всего 2–3 тыс. рублей.

