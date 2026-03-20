Первая бронированная скорая помощь появилась в Белгородской области

Бронированные машины скорой помощи появились в Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, два таких автомобиля уже передали врачам в Грайворонском округе.

Утром передал две бронированные машины скорой помощи. Это первые такие защищенные автомобили в регионе, и они будут работать в Грайворонском округе, — говорится в сообщении.

Как уточнил Гладков, бронированный транспорт оснастили антидроновыми сооружениями. Помимо этого, самих медиков обеспечили средствами защиты, касками и бронежилетами.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, в этот момент в салоне находился пациент, которого везли в больницу. В результате был ранен водитель транспортного средства.

Позже сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковал бронированный автомобиль скорой помощи в Сватове Луганской Народной Республики. Как передала пресс-служба правительства республики, были ранены двое фельдшеров и водитель.