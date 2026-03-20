Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 18:08

В США забили тревогу из-за массового бегства граждан из страны

Bloomberg: в США наблюдается рекордный отток граждан из страны

Аэропорт Нью-Йорка Фото: Xinhua/Zhang Fengguo)/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты переживают беспрецедентный рост эмиграции, достигший рекордных показателей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опубликованные данные. Как пишут авторы, это происходит на фоне проводимой администрацией президента Дональда Трампа миграционной политики и экономических проблем.

По информации издания, в 2025 году страну покинули не менее 180 тыс. граждан. Авторы отмечают, что доля жителей США, планирующих уехать навсегда, увеличилась с 10% во время кризиса 2008 года до 20% в настоящее время, а среди женщин в возрасте от 15 до 44 лет этот показатель достигает 40%.

В публикации указывается, что причинами массового оттока стали не только ужесточение миграционной политики, но и стремление граждан к поиску более доступного жилья, качественного образования и безопасности. На фоне сокращения иммиграции формируется обратный миграционный поток: впервые со времен Великой депрессии количество уезжающих может превысить число прибывающих, что грозит сокращением населения страны.

Специалисты предупреждают, что такая тенденция приведет к ослаблению потребительского спроса и увеличению нагрузки на молодых работников. Дополнительным негативным фактором стало сокращение рабочих мест и дефицит кадров, вызванные проводимой иммиграционной политикой. Аналитики уточняют, что снижение уровня чистой миграции сократило темпы экономического роста на 0,3% в 2025 году, и в текущем году ожидается дальнейшее замедление.

Ранее Трамп поручил изменить подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов. По данным СМИ, глава государства в беседе со своей супругой Меланьей признал, что некоторые меры «зашли слишком далеко» и людям не нравится термин «массовая депортация».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.