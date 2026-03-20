20 марта 2026 в 18:03

Названы регионы, где в последнюю неделю марта ожидаются снегопады

Синоптик Паршина: в конце марта снегопады пройдут на Урале и в Сибири

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На неделе с 23 по 29 марта на Урале и в Сибири ожидаются довольно обильные снегопады, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, при этом там будет довольно холодно: по ночам столбики термометров могут опускаться до -7 градусов, а днем воздух может прогреваться до +13 градусов.

На Ямале и в ХМАО неделя начнется со снегопадов. В Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областях — дожди со снегом. В Республике Алтай, Хакасии, Тыве, на юге Красноярского края, в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях также снегопады. По ночам — около –7 градусов, днем — до +12 градусов, — сказала Паршина.

Ранее метеоролог Александр Сергеев заявил, что апрельская погода в Москве будет волнообразной. По его словам, несмотря на довольно высокую температуру воздуха в дневное время, по ночам столбики термометров будут значительно опускаться вниз. При этом будет возникать ситуация, когда «на солнце довольно жарко, а в тени пробирает», пояснил он.

погода
прогнозы
снегопады
Урал
Сибирь
Гидрометцентр
Максим Ширяев
