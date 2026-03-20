20 марта 2026 в 13:23

Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор вечером в пятницу, 20 марта, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такая возможность не исключается.

Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора. Мы вас проинформируем, — сказал Песков.

Путин в понедельник, 16 марта, провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. В тот момент на юге страны бушевали оползни и наводнения.

Кроме того 6 марта российский лидер поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсуждали происходящее в республике. Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом.

Между тем в декабре Путин пообещал созвониться с режиссером Александром Сокуровым по поводу недопуска его фильмов до проката. Глава государства пообещал разобраться в этой ситуации. Президент обратил внимание, что речь не идет о дискриминации, так как Сокуров является членом СПЧ.

Владимир Путин
переговоры
звонки
Кремль
