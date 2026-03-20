Военный эксперт объяснил, почему удар по F-35 серьезно скажется на США

Иран нанес Соединенным Штатам значительный имиджевый ущерб, сбив американский истребитель F-35, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, произошедшее ставит под сомнение ключевое преимущество этой авиационной платформы — ее малозаметность.

Надо признать, что F-35 достаточно неуклюжий. С точки зрения летных характеристик и маневренности он уступает старому F-16. Поэтому как конкурент он не годится. Пентагон долгое время не принимал F-35 на вооружение и просто впаривал его в разные страны мира. С имиджевой точки зрения [то, что Иран сбил истребитель], по Соединенным Штатам нанесен значительный удар. Потому что зенитно-ракетные комплексы Тегерана — это не супер новейшие системы. Это современные комплексы, но не самые передовые. Поэтому если такая система смогла поразить F-35, то не такой уж истребитель и невидимый, — высказался Кнутов.

Ранее в Корпусе стражей Исламской революции заявили, что силы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-35. Самолет получил значительные повреждения. Соединенные Штаты пока не комментировали инцидент.