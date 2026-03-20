Лукашенко заявил об обсуждении ядерных материалов с США

Минск обсуждает с Вашингтоном вопросы, связанные с ядерными материалами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, повестка диалога также включает работу дипломатических представительств и другие темы, передает агентство БелТА.

Вы же знаете, что у нас этих ядерных материалов немало. Под контролем, как когда-то договорились. МАГАТЭ видит, где мы храним эти ядерные материалы. Это тоже для них интересно в плане нераспространения оружия, — сказал Лукашенко.

По словам президента, инициатива включения отдельных тем в переговорную повестку исходит от американской стороны. Он также отметил, что обсуждение носит комплексный характер и не ограничивается отдельными вопросами. Глава государства подчеркнул, что Минск не выдвигал встречных требований, в том числе в части возможного пересмотра санкционной политики.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Вашингтон ведут подготовку к заключению «большой сделки». По его словам, соответствующее предложение поступило от американской стороны в ходе переговоров. Лукашенко отметил, что в настоящее время у США, возможно, есть более приоритетные задачи, однако процесс подготовки идет. Белорусская сторона уже направила свои предложения, которые, по информации Минска, прорабатываются.