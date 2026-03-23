23 марта 2026 в 12:26

Лукашенко пошел навстречу литовским и польским перевозчикам

Лукашенко одобрил выезд более 1900 литовских грузовиков из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд из страны транспорта с литовской регистрацией, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики. Как пояснили в ведомстве тягачи, прицепы и полуприцепы находятся на территории республики из-за недружественных шагов Литвы, связанных с закрытием пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств на литовской регистрации, — сказано в сообщении.

В заявлении говорится, что на площадках находятся более 1900 транспортных средств. Их выезд разрешат после оплаты стоянки, которую снизили в несколько раз. В пресс-служба добавили, что скорость прохождения границы зависит от действий литовской стороны.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

