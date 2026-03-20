20 марта 2026 в 15:45

Криминалист предупредил о рисках на сайтах знакомств

Криминалист Игнатов: маньяки могут искать жертв на сайтах знакомств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На сайтах знакомств жертв могут искать не только аферисты, но и маньяки, рассказал LIFE.ru криминалист Михаил Игнатов. Он призвал не оставаться на свидании с незнакомцами один на один.

Когда вы остаетесь один на один, в закрытом помещении, рядом никого нет, они могут проявить свой звериный характер. Может случиться непоправимое, — рассказал Игнатов.

Криминалист подчеркнул, что с наступлением весны выросло количество случаев, когда девушки уезжали после знакомства в другие города и не возвращались. Он посоветовал удалить дейтинговые приложения хотя бы на весенний период.

Ранее директор по коммуникациям Алена Винокурова рассказала, что когда новый знакомый в дейтинг-приложении предлагает продолжить общение в другом мессенджере, это может указывать на мошенника. По ее словам, злоумышленники часто настаивают на смене платформы, чтобы выйти из-под контроля модерации дейтинг-сервиса.

криминалисты
риски
сайты
знакомства
свидания
