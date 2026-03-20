Криминалист предупредил о рисках на сайтах знакомств

На сайтах знакомств жертв могут искать не только аферисты, но и маньяки, рассказал LIFE.ru криминалист Михаил Игнатов. Он призвал не оставаться на свидании с незнакомцами один на один.

Когда вы остаетесь один на один, в закрытом помещении, рядом никого нет, они могут проявить свой звериный характер. Может случиться непоправимое, — рассказал Игнатов.

Криминалист подчеркнул, что с наступлением весны выросло количество случаев, когда девушки уезжали после знакомства в другие города и не возвращались. Он посоветовал удалить дейтинговые приложения хотя бы на весенний период.

Ранее директор по коммуникациям Алена Винокурова рассказала, что когда новый знакомый в дейтинг-приложении предлагает продолжить общение в другом мессенджере, это может указывать на мошенника. По ее словам, злоумышленники часто настаивают на смене платформы, чтобы выйти из-под контроля модерации дейтинг-сервиса.