Названа дата, когда москвичам можно «переобувать» автомобили Климатолог Семенов: менять шины авто в Москве лучше в первой декаде апреля

Москвичам и жителям регионов центральной России стоит менять резину на автомобиле с зимней на летнюю не раньше первой декады апреля, сказал NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. По его словам, торопиться «переобувать» машину не стоит, так как, согласно прогнозу погоды на второй весенний месяц, в столице могут быть даже заморозки.

Ранее метеоролог Александр Сергеев заявил, что нынешняя весна может преподнести москвичам целый ряд погодных сюрпризов. По его словам, в мае с большой долей вероятности установится настоящая жара. Согласно долгосрочным прогнозам, к которым, уточнил он, следует относиться осторожно, в середине последнего месяца весны наступит почти летняя погода. При этом, добавил синоптик, в марте москвичи еще могут увидеть снегопад.