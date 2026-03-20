Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 15:52

Названа дата, когда москвичам можно «переобувать» автомобили

Климатолог Семенов: менять шины авто в Москве лучше в первой декаде апреля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москвичам и жителям регионов центральной России стоит менять резину на автомобиле с зимней на летнюю не раньше первой декады апреля, сказал NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. По его словам, торопиться «переобувать» машину не стоит, так как, согласно прогнозу погоды на второй весенний месяц, в столице могут быть даже заморозки.

Менять резину на автомобиле на летнюю москвичам и жителям европейской России стоит не раньше первой декады апреля. Торопиться не надо, прогноз обещает сохранение ночных отрицательных температур. Они могут опускаться до -5 градусов. По этой причине шиномонтаж следует планировать точно не ранее первой недели апреля, — подчеркнул Семенов.

Ранее метеоролог Александр Сергеев заявил, что нынешняя весна может преподнести москвичам целый ряд погодных сюрпризов. По его словам, в мае с большой долей вероятности установится настоящая жара. Согласно долгосрочным прогнозам, к которым, уточнил он, следует относиться осторожно, в середине последнего месяца весны наступит почти летняя погода. При этом, добавил синоптик, в марте москвичи еще могут увидеть снегопад.

погода
прогнозы
машины
заморозки
шиномонтаж
Максим Ширяев
М. Ширяев
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.