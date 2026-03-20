Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написали совместную статью о русском дискурсе. Материал под названием «Еще раз о праве Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на самоопределение» опубликован в журнале «Международная жизнь».

В условиях кризиса глобализма и борьбы России за свое историческое будущее разговор о русском дискурсе, то есть о дискурсе русской традиции, абсолютно неизбежен, — говорится в статье.

По мнению Медведева и Медведчука, в сложившихся реалиях проблемы языка ничуть не менее важны, чем проблемы обороны и информационной политики. Они считают, что культурно-языковая картина мира, — это тот инструментарий, с помощью которого любой народ ориентируется в истории.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России заявил, что Москва никогда не признает президента Украины Владимира Зеленского легитимным участником переговорного процесса. По словам политика, украинский глава пытается сохранить свою власть исключительно благодаря иностранной финансовой поддержке и внутренней мобилизации.