Медведчук предостерег Германию и ЕС от милитаризации Медведчук: Европа должна понимать, что милитаризация не закончится ничем хорошим

Страны Евросоюза, в том числе Германия, должны осознавать, что у милитаризации ЕС будут последствия, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, которые приводятся на сайте движения, война становится неизбежной.

Европейцам нужно понять, что ничем хорошим милитаризация Германии и ЕС не закончится. Если они пойдут по этому пути, то обязательно встретят сопротивление и стойкость россиян, — отметил политик.

Медведчук отметил, что накопление большого числа оружия требует его применения. В мире сложилась страшная ситуация, потому что немецкие власти «сошли с ума и движут страну к ядерному апокалипсису», пояснил лидер движения «Другая Украина».

Ранее иностранные журналисты сообщили, что антироссийская политика Запада может привести к дальнейшей эскалации конфликта и даже войне. Отсутствие диалога с Москвой и усиление военной риторики со стороны европейских элит лишь усугубляют ситуацию, подчеркнули аналитики. Запад, по их оценке, рассчитывает восстановить прежний баланс за счет санкций, военной поддержки Украины и ограничения контактов с Россией.