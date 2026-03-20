Юрист оценил шансы Лерчек засудить следователей по уголовному делу

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не сможет добиться привлечения следователей к ответственности за халатность, в которой она их обвинила, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, девушка могла вызвать бригаду скорой помощи, даже находясь под домашним арестом.

Оснований для привлечения сотрудников органа предварительного расследования не имеется. Довод [Чекалиной], что следователь не отпускал из-под домашнего ареста для обследований, не состоятелен. Так как даже в этом случае гражданин не лишен возможности обращаться за медицинской помощью, в том числе путем вызова бригады и последующей госпитализацией. Законность нахождения под домашним арестом была проверена судом, что исключает какую-либо вину следователя. Обязанности правоохранителя выдавать разрешение на посещение медучреждения нет, он вправе это делать при наличии уважительных причин и подтверждающих документов, — пояснил Салкин.

Он подчеркнул, что уголовное дело может быть приостановлено, если обвиняемый страдает от серьезного заболевания, подтвержденного медицинским заключением. По его словам, после того как состояние здоровья пациента улучшается, предварительное расследование продолжается с соблюдением всех необходимых процедур. Таким образом, указал Салкин, в период приостановления процессуальные сроки не учитываются, и избежать ответственности за истечением сроков давности невозможно.

Ранее Лерчек обратилась в следственный комитет с требованием проверить действия правоохранителя в ее деле. По обнародованной информации, во время предварительного расследования сотрудник СК якобы не разрешал врачам осмотреть ее, когда она была под домашним арестом и просила медицинской помощи.