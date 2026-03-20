Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 15:42

Юрист оценил шансы Лерчек засудить следователей по уголовному делу

Лерчек (Валерия Чекалина) Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не сможет добиться привлечения следователей к ответственности за халатность, в которой она их обвинила, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, девушка могла вызвать бригаду скорой помощи, даже находясь под домашним арестом.

Оснований для привлечения сотрудников органа предварительного расследования не имеется. Довод [Чекалиной], что следователь не отпускал из-под домашнего ареста для обследований, не состоятелен. Так как даже в этом случае гражданин не лишен возможности обращаться за медицинской помощью, в том числе путем вызова бригады и последующей госпитализацией. Законность нахождения под домашним арестом была проверена судом, что исключает какую-либо вину следователя. Обязанности правоохранителя выдавать разрешение на посещение медучреждения нет, он вправе это делать при наличии уважительных причин и подтверждающих документов, — пояснил Салкин.

Он подчеркнул, что уголовное дело может быть приостановлено, если обвиняемый страдает от серьезного заболевания, подтвержденного медицинским заключением. По его словам, после того как состояние здоровья пациента улучшается, предварительное расследование продолжается с соблюдением всех необходимых процедур. Таким образом, указал Салкин, в период приостановления процессуальные сроки не учитываются, и избежать ответственности за истечением сроков давности невозможно.

Ранее Лерчек обратилась в следственный комитет с требованием проверить действия правоохранителя в ее деле. По обнародованной информации, во время предварительного расследования сотрудник СК якобы не разрешал врачам осмотреть ее, когда она была под домашним арестом и просила медицинской помощи.

юристы
Лерчек
блогеры
следователи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд завершил следствие по громкому делу пасынка рок-музыканта об убийстве
Зеленский заявил, что отправил на Ближний Восток сотни специалистов по БПЛА
Известный социолог пополнил реестр иностранных агентов
Военэксперт раскрыл дальнейшую судьбу сбитого Ираном F-35
Лукашенко раскрыл секреты торгов с американцами за белорусский рудник
Умер Чак Норрис
На Украине задержали женщину за вымогательство у военного
Россиянам назвали ключевой элемент профилактики диабета
Украинские войска атаковали два жилых дома и гараж под Брянском
«Кинули»: Лукашенко заявил, что США «очень болезненно» относятся к ЕС
Врач ответила, как не пропустить диабет на ранней стадии
Новое загадочное послание прозвучало в эфире «радио Судного дня»
Генерал-майор Росгвардии получил 12 лет колонии за взятки
Лукашенко призвал не «костылять» женщин за ЭКО и похвалил Пугачеву
Поддубный раскрыл, зачем колумбийские наркокартели сражаются на Украине
Что известно о последних днях жизни и смерти телеведущей Галины Мшанской
Статистика подтвердила фатальную зависимость ЕС от газа из России
В Брянской области мужчина попал в больницу после налета дронов-камикадзе
Монета с изображением Трампа вызвала шквал критики в США
Следователи работают на месте крушения самолета в Коломне
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.