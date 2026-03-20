Автомобилистам назвали лучшие летние шины по демократичным ценам

«Авто Mail»: шины Landsail LS588 UHP стали лучшими по качеству и доступности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Китайские шины Landsail LS588 UHP стали лучшей летней резиной по соотношению цены и качества, пишет «Авто Mail» со ссылкой на свои испытания. Они отличились минимальным тормозным путем на мокром асфальте и самым быстрым временем на трассе управляемости.

Второе место отдали шинам Bars, которые производят в Узбекистане. Они продемонстрировали надежность при экстренных маневрах. «Бронза» досталась шинам Cordiant Comfort 2, которые каждый год стабильно входят в список лучших. Их преимуществом становится хорошее сцепление на мокром асфальте.

На четвертом месте оказались самые тихие и мягкие шины Sailun Atrezzo Elite. Они подходят исключительно для спокойной езды без экстренных маневров. Топ-5 летней резины замкнули Triangle SporteX TH201. Они показали худший тормозной путь с большим отставанием по времени от лидеров.

Ранее доцент, старший научный сотрудник Московского политеха Юрий Фурлетов порекомендовал при выборе летних шин учитывать их топливную экономичность, сцепление на влажной дороге и уровень шума. Сэкономить на покупке резины можно с помощью различных акций от производителей.

