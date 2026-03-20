20 марта 2026 в 15:46

Кардиолог назвал самый полезный фрукт

Кардиолог Рохас заявил, что киви помогает регулировать уровень сахара в крови

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киви является самым полезным фруктом, поскольку по питательной ценности он превосходит яблоко, чернику, авокадо и банан, заявил кардиолог Аурелио Рохас. По его словам, киви особенно рекомендуется людям с проблемами желудочно-кишечного тракта благодаря высокому содержанию клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению, передает издание ABC.

Доктор отметил, что у этого фрукта низкий гликемический индекс, что позволяет ему помогать регулировать уровень сахара в крови и предотвращать резкие скачки инсулина. Кроме того, в киви содержится значительное количество витаминов C и E. Рохас пояснил, что эти вещества выступают мощными антиоксидантами и противовоспалительными средствами, предотвращающими образование холестериновых бляшек в артериях.

Киви обладает и другими полезными свойствами, отметил врач. Среди них он выделил укрепление иммунной системы и способствование уменьшению количества жира в организме.

Ранее Рохас заявил, что на завтрак полезно есть яйца, так как они содержат много белка. Этот продукт помогает регулировать аппетит и обеспечивает чувство сытости.

