Педиатр раскрыл опасности купания детей в проруби на Крещение Педиатр Николенко: купание детей в проруби на Крещение может быть опасным

Купание детей в проруби на Крещение без специальной подготовки и врачебного контроля представляет серьезную опасность для их здоровья, заявил врач-педиатр, заведующий отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Артем Николенко. По его словам, которые приводит RT, для детского организма такие погружения будут экстремальным стрессом.

Погружение детей в прорубь без длительной подготовки и медицинского контроля категорически не рекомендуется. Для детского организма это экстремальный стресс, — отметил Николенко.

Он пояснил, что детский организм еще не сформировал полноценную систему терморегуляции, поэтому резкий перепад температур может вызвать сильный спазм сосудов, переохлаждение и привести к тяжелым осложнениям, таким как пневмония или воспалительные заболевания почек. Также существует психологический риск, так как неподготовленного ребенка погружение в ледяную воду может напугать, вызвав стойкий страх перед любыми водными процедурами в будущем.

В качестве безопасной альтернативы эксперт рекомендует домашние обливания прохладной водой, но только после консультации с педиатром. По его словам, осознанное участие ребенка в зимнем плавании возможно не ранее шести-семи лет, при условии многолетнего закаливания и строгого врачебного наблюдения.