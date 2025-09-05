Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 07:30

В России предложили наказывать за неисполненное обещание жениться

Активист Мирошниченко предложил наказывать за отказ от свадьбы после обещания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Словесные обещания жениться и выйти замуж должны иметь юридическое значение, заявил NEWS.ru заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко. По его словам, в случае отказа заключить брак человек должен выплатить своему партнеру моральную компенсацию.

Считаю, что словесное обещание жениться или выйти замуж должно иметь юридическое значение. Часто люди годами обещают своему партнеру заключить брачный союз, а потом расстаются. В итоге они понимают, что многолетняя совместная жизнь была зря и ни к чему не привела. Если обещание будет иметь юридическую силу, человек в случае чего может потребовать моральную компенсацию. Если у людей такое несерьезное отношение к браку, к возлюбленному, к обещаниям, пусть расплачиваются. Тогда не будет искусственных семей, — сказал Мирошниченко.

Ранее юрист, председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил, что переименование материнского капитала в «семейный» и равное распределение средств между обоими супругами укрепит брачные союзы. По его мнению, при использовании семейного капитала должно требоваться согласие второй стороны.

браки
законы
Россия
инициативы
Яна Стойкова
Я. Стойкова
