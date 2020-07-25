Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

https://static.news.ru/photo/b33a4080-cf22-11ea-80ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

В Минобороны РФ заявили об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Проведённые с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости её полёта, — цитирует ведомство ТАСС.

В военном ведомстве также отметили, что испытательный процесс проходит в плановом порядке.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день гиперзвуковое оружие есть только у России. Так, Кремль уже принял на вооружение комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морскую гиперзвуковую ракету «Циркон». Однако Путин не исключил, что в будущем оружие такого типа появится и у других государств. Когда это произойдёт, у нашей страны уже будут средства для борьбы с ним, заверил глава государства. При этом, по его мнению, разработка способна «приятно удивить» военных с Запада.

Наличие такого оружия в распоряжении РФ вызывает у Запада недовольство. Так, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Москву прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. Он считает, что такое оружие вообще не должно существовать.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге в 11:00 начался главный военно-морской парад. Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на катере обошёл парадную линию кораблей на рейде Невы. Глава государства поприветствовал личный состав экипажей и поздравил их с Днём ВМФ.