Путин назвал испытание ракеты «Циркон» большим событием для России

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Президент России Владимир Путин отметил успешное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон» на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым.

По словам российского лидера, работа над ракетой «Циркон» и успешные её испытания это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей страны, поскольку оснащение ВС России новейшими, «не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», передаёт ТАСС.

Путин подчеркнул, что за этой работой стоит огромный труд учёных, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов.

Я хочу поздравить всех, кто причастен к работе над «Цирконом». Хочу поблагодарить министра обороны, вас. Я знаю, что все вы выступаете не только как заказчики, но и как полноценные участники процесса создания подобных современных систем, - сказал президент

Глава государства также выразил надежду, что в дальнейшем все специалисты, вовлечённые в перевооружение российской армии, будут продолжать также эффективно и настойчиво работать, как это было и до сих пор.

Герасимов в свою очередь сообщил, что стрельба признана успешной, задачи пуска выполнены.

Дальность полёта ракеты составила 450 км, максимальная высота - 28 км, время полета – 4,5 минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов, - доложил начальник Генштаба.

Ранее Путин заявил, что на сегодняшний день гиперзвуковое оружие есть только у России. Так, Кремль уже принял на вооружение комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морскую гиперзвуковую ракету «Циркон». Однако Путин не исключил, что в будущем оружие такого типа появится и у других государств. Когда это произойдёт, у нашей страны уже будут средства для борьбы с ним, заверил глава государства. При этом, по его мнению, разработка способна «приятно удивить» военных с Запада.

Как писал NEWS.ru ранее, в Минобороны РФ заявили об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». В военном ведомстве отметили, что испытательный процесс проходит в плановом порядке. Испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости её полёта.

Во время своего послания Федеральному собранию в феврале 2019-го президент Владимир Путин рассказал, что «Циркон» способен развить скорость около 9 Махов и может уничтожать как надводные, так и наземные цели на расстоянии свыше одной тысячи километров.