27 августа 2025 в 13:18

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша любит есть кейки. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 27 августа?

Какую еду любит Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша ест свой кейк.

«Как же аппетитно наша Катюша ест свой кейк! Сразу самому хочется взять что-нибудь вкусное и присоединиться к ней, да?» — обратилась к подписчикам Акулова.

Комментаторы согласились с директором столичного зоопарка и отметили, что после этого видео тоже захотели полакомиться чем-нибудь вкусным.

«Аж аппетит разыгрался, как же Катерине вкусно! Я вспомнил, что у меня в холодильнике остался кусочек торта, и сейчас он будет уничтожен»;

«Аппетитно и аккуратно кушает, как мама научила. Приятного аппетита, Катюша! Глядя на тебя, тоже захотелось чем-нибудь вкусным и сладким полакомиться»;

«Какое же удовольствие Катя получает от кейка! Вот бы тоже кусочек попробовать», — написали они.

Что Катюша сделала с корзиной

Также Светлана Акулова показала ролик, на котором Катюша играет с корзиной. Директор Московского зоопарка в шутку отметила, что панда не сходила за грибами, хотя корзина предназначалась именно для этого.

«У Катюши была чудесная корзина, но за грибами она с ней так и не сходила!» — подписала видео Акулова.

Пользователи Сети в комментариях заявили, что Катюше надо было подарить съедобную корзину.

«Ну кто же дал Кате такую корзину, такую несъедобную?! Ей нужна съедобная корзинка либо корзинка с вкусняшками»;

«Корзина превратилась в элегантную шляпку! Как же Катюша весело играет с ней, одно удовольствие смотреть»;

«Катюша все на зубок пробует», — написали фолловеры.

