13 февраля 2026 в 03:45

Живая стена вместо забора: этот цветок за сезон оплетет опору и укроет дачу от соседей

Фото: D-NEWS.ru
Открыт секрет идеальной живой стены вместо забора: плетистая роза-рамблер, которая за сезон оплетет опору и укроет дачу от соседей своими бутонами.

Если вам нужна не просто зелень, а настоящий водопад цветов, то это растение — ваш чемпион. Рамблеры — это группа плетистых роз с гибкими длинными побегами (до 3–5 метров за сезон), которые легко направлять по забору, арке или перголе. Их главное отличие — обильнейшее цветение: в июне-июле они покрываются тысячами некрупных, но очень красивых и ароматных цветков, собранных в огромные пышные кисти, создающих эффект цветущего облака.

Цветовая палитра варьируется от нежно-розовых и белых до насыщенных малиновых и пурпурных оттенков. После основной волны цветения многие сорта продолжают выпускать отдельные бутоны до осени. Для быстрого результата лучше приобретать уже подрощенные саженцы в контейнерах и высаживать их весной на солнечное проветриваемое место с плодородной почвой. Побеги нужно аккуратно подвязывать к опоре, направляя их горизонтально, — это стимулирует образование еще большего количества цветочных почек.

