Распустится под палящим солнцем и под проливными дождями: цветок для непредсказуемого лета

Открыт главный герой непредсказуемого лета: этот цветок распустится под палящим солнцем и под проливными дождями и цветет весь сезон без остановки. Речи идет об эхинацее пурпурной.

Многолетник обладает феноменальной адаптивностью: в засуху его мощные корни уходят глубоко в почву, добывая влагу, а в дождливое лето растение не болеет благодаря любви к хорошо дренированной, несырой земле. Эхинацея цветет обильно с июля и до первых осенних заморозков. Ее крупные, похожие на ромашки соцветия с выпуклой сердцевиной бывают не только классического пурпурного, но и белого, малинового, желтого и даже лаймового оттенков.

Посадка эхинацеи элементарна: выберите солнечное место (допустима легкая полутень) с рыхлой почвой. После укоренения она практически не требует внимания, нуждаясь лишь в редком поливе в сильную жару. Чтобы продлить цветение, достаточно обрезать увядшие цветки.

