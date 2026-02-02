Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 23:18

Распустится под палящим солнцем и под проливными дождями: цветок для непредсказуемого лета

Фото: D-NEWS.ru
Открыт главный герой непредсказуемого лета: этот цветок распустится под палящим солнцем и под проливными дождями и цветет весь сезон без остановки. Речи идет об эхинацее пурпурной.

Многолетник обладает феноменальной адаптивностью: в засуху его мощные корни уходят глубоко в почву, добывая влагу, а в дождливое лето растение не болеет благодаря любви к хорошо дренированной, несырой земле. Эхинацея цветет обильно с июля и до первых осенних заморозков. Ее крупные, похожие на ромашки соцветия с выпуклой сердцевиной бывают не только классического пурпурного, но и белого, малинового, желтого и даже лаймового оттенков.

Посадка эхинацеи элементарна: выберите солнечное место (допустима легкая полутень) с рыхлой почвой. После укоренения она практически не требует внимания, нуждаясь лишь в редком поливе в сильную жару. Чтобы продлить цветение, достаточно обрезать увядшие цветки.

Ранее были названы цветы, которые не боятся солнцепека и не нуждаются в частом поливе.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
