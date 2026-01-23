Оставьте лейку в сарае: три цветка, которые обожают солнцепек и не боятся вашего отпуска

Среди цветов есть настоящие солнцелюбы, для которых палящий зной — лишь повод для более яркого цветения. С ними можно смело оставить лейку в сарае и не переживать насчет полива.

Одно из таких растений — гайлардия. Этот яркий многолетник с огненными, похожими на ромашки соцветиями в оттенках желтого, оранжевого и красного создан для самых жарких мест. Его секрет — невероятная засухоустойчивость и любовь к солнцу: чем жарче и солнечнее, тем пышнее и веселее он цветет, не требуя от садовода ничего, кроме восхищения.

Помимо гайлардии, отлично справляются с жарой и сохраняют декоративность портулак с его сочными махровыми цветками и мясистыми листьями, удерживающими влагу, а также эхинацея, которая поражает не только красотой, но и стойким характером, цветя с середины лета до осени даже в самые засушливые периоды. Эти три цветка обожают солнцепек и не боятся вашего отпуска и длительного отсутствия на даче.

