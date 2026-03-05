Поликарбонат больше не в моде: для теплиц сейчас все хотят для этот материал — куда лучше и устойчивей

Поликарбонат больше не в моде: для теплиц сейчас все хотят для этот материал — куда лучше и устойчивей

Ещё недавно большинство дачников выбирали между обычной плёнкой и поликарбонатом. Но сегодня всё чаще говорят о новом материале, который используют в современных тепличных комплексах и даже в архитектуре. Речь идёт об ETFE-плёнке — лёгкой и очень прочной мембране, которая постепенно становится настоящим трендом для теплиц.

Этот материал внешне напоминает прозрачную плёнку, но по свойствам значительно её превосходит. ETFE отлично пропускает солнечный свет — до 90–95%, поэтому растения получают максимум естественного освещения. При этом материал устойчив к ультрафиолету и не мутнеет со временем, как это часто происходит с поликарбонатом.

Ещё одно большое преимущество — прочность. ETFE-мембрана выдерживает сильный ветер, град и большие перепады температур. При этом она остаётся очень лёгкой, поэтому не создаёт сильной нагрузки на каркас теплицы. Благодаря гибкости её можно использовать для арочных и нестандартных конструкций. Интересно и то, что поверхность материала обладает эффектом самоочистки. Пыль и грязь практически не задерживаются, их просто смывает дождь. В результате теплица долго остаётся прозрачной, а растения получают стабильное количество света.

Срок службы такого покрытия может достигать 20–30 лет. Именно поэтому ETFE-плёнку всё чаще используют в профессиональных тепличных хозяйствах и современных оранжереях. Пока этот материал ещё не так распространён на обычных дачных участках, но многие специалисты считают, что в ближайшие годы именно ETFE-мембрана может стать новой альтернативой привычной плёнке и поликарбонату.

Ранее мы рассказывали о многолетниках, которые выглядят дороже роз! 3 роскошных цветка, которые превратят клумбу в театр.