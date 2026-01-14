В Болгарии приостановлен проект по расширению военного производства на севере страны. Региональная инспекция по охране окружающей среды и водных ресурсов (РИОСВ) в Велико Тырново заморозила строительство автоматической линии для снаряжения боеприпасов в селе Хотница, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Компания «Булармас», владеющая пороховой патронной фабрикой, планировала инвестировать в создание линии для вакуумного снаряжения артиллерийских снарядов, противотанковых мин и гранат жидким тротилом. Однако эти планы вызвали резкое недовольство местных жителей. Население окрестных районов собрало подписи под петицией против производства и было готово к протестным акциям с перекрытием дорог, что вынудило губернатора срочно созвать совещание.

Во вторник Региональная инспекция по охране окружающей среды и водных ресурсов в Велико Тырново (РИОСВ) объявила о прекращении подготовки к строительству. Представитель ведомства Юлия Мутафчиева в письме к губернатору сообщила, что проект заморожен, поскольку компания отозвала заявку на экологическую экспертизу, — указано в публикации.

Ранее член бюро высшего совета партии «Единая Россия», член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов раскрыл планы Болгарии на Украину. По его словам, она вместе с Польшей начала присматриваться к территориям соседнего государства.