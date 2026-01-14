Верховный суд Словакии поставил окончательную точку в громком судебном процессе и оставил в силе оправдательный приговор бывшему министру юстиции Штефану Гарабину, пишет Denník N. После начала СВО он высказался в поддержку действий России на Украине.

Первоначально специальный уголовный суд в Пезинке оправдал Гарабина в мае 2025 года, сняв все обвинения, включая «одобрение преступного деяния». Федеральный орган тогда не нашел в его заявлениях состава уголовного преступления.

Несмотря на апелляцию прокуратуры, Верховный суд отказал в ее удовлетворении, подтвердив обоснованность решения нижестоящей инстанции. Поводом для уголовного преследования стал пост политика в соцсетях на следующий день после начала событий на Украине.

Долг россиян — усмирить нацистов, которые с 2014 года путем геноцида уничтожили 15 тыс. своих мирных жителей, — написал тогда Гарабин.

Экс-министра задержали в 2022 году, а обвинение предъявили в 2023-м. Сам он неоднократно заявлял, что гордится своей позицией.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против граждан Китая, работающих с военной промышленностью России. Они также будут введены против тех, кто поддерживает и оправдывает российскую специальную военную операцию на Украине. При этом они могут касаться деятелей массовой культуры и спортсменов.