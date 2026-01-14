Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 00:24

Суд окончательно оправдал европейского политика, поддержавшего СВО

Denník N: суд оправдал экс-министра Словакии Гарабина, поддержавшего СВО

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Верховный суд Словакии поставил окончательную точку в громком судебном процессе и оставил в силе оправдательный приговор бывшему министру юстиции Штефану Гарабину, пишет Denník N. После начала СВО он высказался в поддержку действий России на Украине.

Первоначально специальный уголовный суд в Пезинке оправдал Гарабина в мае 2025 года, сняв все обвинения, включая «одобрение преступного деяния». Федеральный орган тогда не нашел в его заявлениях состава уголовного преступления.

Несмотря на апелляцию прокуратуры, Верховный суд отказал в ее удовлетворении, подтвердив обоснованность решения нижестоящей инстанции. Поводом для уголовного преследования стал пост политика в соцсетях на следующий день после начала событий на Украине.

Долг россиян — усмирить нацистов, которые с 2014 года путем геноцида уничтожили 15 тыс. своих мирных жителей, — написал тогда Гарабин.

Экс-министра задержали в 2022 году, а обвинение предъявили в 2023-м. Сам он неоднократно заявлял, что гордится своей позицией.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против граждан Китая, работающих с военной промышленностью России. Они также будут введены против тех, кто поддерживает и оправдывает российскую специальную военную операцию на Украине. При этом они могут касаться деятелей массовой культуры и спортсменов.

Словакия
суда
СВО
поддержка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Штраф за пародию на SHAMAN, иноагентство, «отмена»: как живет Гудков
ПВО отразила атаку дронов ВСУ на три региона России
Прокуратура проверит московский ТЦ после гибели птиц
«Это произошло впервые»: ICE задержала сотрудника горсовета Нью-Йорка
Фаза Луны сегодня, 14 января: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку
В Евросоюзе неожиданно допустили переговоры с Россией
Власти штатов против силовиков: США грозит смута после убийства активистки
Три страны выступили с предостережением для США
Волнующее жителей Болгарии строительство затормозили
Представители США провели тайные переговоры с иранской оппозицией
Личная жизнь, конфликты с близкими, новые роли: где сейчас Любовь Толкалина
Суд окончательно оправдал европейского политика, поддержавшего СВО
«Тяжелые новости»: Гладков сообщил о гибели жителя Белгородской области
Третий житель Урала стал мультимиллионером благодаря лотерее
«Дурак»: военкор раскритиковал Сырского за слова о планах России
Приметы 14 января — старый Новый год: первый гость и магия начала года
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 января 2026 года
Делом о смерти младенцев в Новокузнецке займутся на федеральном уровне
Люди могут столкнуться с новыми побочками из-за вакцин от коронавируса
Легковой автомобиль опрокинулся на ТТК в Москве
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.