Власти штатов против силовиков: США грозит смута после убийства активистки

В США начались массовые демонстрации протеста против насилия со стороны федеральной Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) после убийства активистки Рене Гуд. Многотысячные акции прошли в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Филадельфии, Техасе. Протесты получают поддержку губернаторов, мэров и сенаторов, а многие демонстранты приходят на акции с оружием. Как и почему эти протесты могут перерасти в гражданскую войну в США — в материале NEWS.ru.

Что случилось в Миннеаполисе

Поводом для массовых акций протеста в США стало убийство в Миннеаполисе сотрудником ICE Джонатаном Россом гражданской активистки Рене Гуд 7 января. Накануне в город ввели две тысячи полицейских ICE в рамках мероприятий по борьбе с нелегальными мигрантами, что вызвало протесты горожан, среди которых была и Гуд. Правоохранители обвинили ее в наезде на сотрудника спецполиции, после чего она была убита.

«Рене Гуд была убита выстрелом в голову практически в упор. В такой жестокости не было никакой необходимости», — рассказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

После этого, по его словам, была начата «очень некрасивая» кампания по очернению погибшей. «Ее стали обвинять в принадлежности к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), всячески оскорблять в сетях. Тогда как она — домохозяйка и мать троих детей, на фотографиях с места убийства видно, что ее машина полна детских игрушек. При этом она местная белая американка и никак не является нелегальной мигранткой», — пояснил политолог.

Вышедшие на улицы американцы потребовали прекращения деятельности ICE. «Через пару дней заточенные на борьбу с миграцией полицейские подстрелили на улице в Портленде двух венесуэльцев. Представители спецслужбы ведут себя крайне грубо и бесцеремонно, о чем пишут в американских соцсетях, арестовывают случайных граждан. А недавно задержали четырех индейцев, которых никак нельзя назвать мигрантами на своей земле», — добавил Воробьев.

Демонстранты держат плакаты перед зданием Old Main Университета штата Пенсильвания во время протеста против Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE). Протест был организован Студенческим комитетом защиты и солидарности в ответ на убийство агентом ICE Рене Николь Гуд в Миннеаполисе Фото: Paul Weaver/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто поддерживает уличные протесты в Америке

Отличительной чертой вспыхнувших из-за гибели Гуд протестов является их поддержка со стороны влиятельных губернаторов, мэров городов и сенаторов. Так, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в грубой форме потребовал, чтобы миграционная полиция «убиралась из города», и назвал ее присутствие на подведомственной ему территории «вторжением», а губернатор Миннесоты Тимоти Уолц заявил, что в случае необходимости в город будет введена Национальная гвардия, подчиняющаяся штату. «Контекст его выступления намекал на то, что это будет противовесом распоясавшимся федеральным спецслужбам», — пояснил Воробьев.

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, на данный момент в Миннеаполисе и в целом в США наблюдается серьезный кризис из-за антимиграционных рейдов, проводимых администрацией Трампа. «Можно говорить о превышении должностных полномочий, что, к сожалению, часто встречается в отношении полиции и федеральных агентов в США. Это вызвало масштабные протесты по всей стране — самые массовые с 2025 года после движения No Kings („Без королей“)», — сказал Дудаков NEWS.ru. По его словам, выступления против властей наверняка будут более масштабными и получат развитие в ближайшем будущем.

К чему могут привести протесты в США

Нынешние протесты можно расценивать как генеральную репетицию более серьезных и масштабных беспорядков, которые ожидаются летом и осенью 2026 года, считает Дудаков.

Лос-Анджелес, Калифорния, США. Протестующие идут по Лос-Анджелесу с транспарантом Lucha Contra Trump — Legalizacién, No Deportaciones («Против Трампа: легализация, нет депортациям») во время акции протеста против ICE (Иммиграционной и таможенной службы США), вызванной убийством Рене Николь Гуд Фото: Lela Edgar/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Причиной этому станут важные национальные события — 250-летие независимости США и чемпионат мира по футболу, на фоне которых оппозиционные демократы, поддерживаемые фондами Сороса и другими либеральными НКО, могут усиливать протестную активность и пытаться сорвать эти мероприятия. Фактически это попытка внутриполитической дестабилизации и реализации сценария цветной революции», — заявил политолог. По его словам, текущий внутренний конфликт в США остается глубоким и периодически обостряется, поскольку основные противоречия не решаются, а общественный раскол сохраняется.

«Протесты направлены не только на поддержку мигрантов, но и на критику внешней политики Трампа, в частности по отношению к Венесуэле. Таким образом, оппозиция использует разные поводы для мобилизации населения и давления на администрацию. В ближайшие месяцы, особенно перед выборами в конгресс, вероятно обострение. Демократы будут пытаться использовать протесты для создания максимально серьезных проблем Трампу и затягивания страны в политический кризис, из которого будет трудно выйти», — добавил Дудаков.

Параллельно, по словам Воробьева, идет накачка общества против власти и сил правопорядка. Так, в 2025 году в США вышел получивший множество призов фильм «Битва за битвой» со звездным составом голливудских актеров, где прославляется сопротивление силовикам и миграционной полиции в частности. «При этом положительные герои, которыми стали, что характерно, мигранты и левые террористы, прямо называют режим США „фашистским“», — указал эксперт.

Начнется ли в США гражданская война?

Гражданская война в США неизбежна и может начаться уже в 2026 году, считает политолог Александр Собянин. «Конечно, убийство в Миннеаполисе не причина грядущей гражданской войны. Однако оно показывает, что люди, наделенные деньгами и властью, недовольны политикой федералов. И это касается не только демократов, но и бывших союзников Трампа из MAGA», — сказал Собянин NEWS.ru.

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его мнению, схватка начнется между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа, но потом она неизбежно перерастет в войну за интересы по региональному принципу. «США правильно переводить не как „Соединенные Штаты“, а „Соединенные Государства Америки“. Это именно государства со своей очень влиятельной местной властью и ее представителями на федеральном уровне. После начала войны коалиции и их состав будет меняться, но суть — в противостоянии интересов западных и индустриальных штатов старому, демократическому, ориентированному на Атлантику востоку Америки», — рассказал Собянин.

По мнению политолога Геворга Мирзаяна, говорить о гражданской войне в США преждевременно. «В настоящий момент это острый гражданский конфликт, но не война. Теоретически эскалация возможна — например, если в столкновения будут вовлечены Нацгвардия и другие вооруженные формирования. Но пока ситуация остается конфликтом, а не полномасштабной гражданской войной», — сказал Мирзаян NEWS.ru.

