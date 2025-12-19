Почему не работает WhatsApp 19 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют

Сегодня, 19 декабря, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, в чем причины? Заблокируют ли мессенджер до Нового года?

Где в России не работает WhatsApp 19 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 19 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков, а также полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 30% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 19 декабря приходятся на Москву, 10% — на Краснодарский край, 8% — на Красноярский край, Свердловскую и Новосибирскую области, 6% — на Санкт-Петербург, Кузбасс, 3% — на Удмуртию, Чеченскую Республику, Северную Осетию, Алтайский край, Нижегородскую, Самарскую и Омскую области, 2% — на Удмуртию, Хабаровский край и Волгоградскую область.

Почему не работает WhatsApp 19 декабря

Роскомнадзор с начала декабря начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве обратили внимание, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране, а также для мошенничества, и рекомендовали пользователям переходить на другие приложения из-за риска блокировки.

«Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в РКН.

У WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако администрация не предприняла даже попыток к этому, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta и ее мессенджеру со всеми угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», — отметил он.

Заблокируют ли WhatsApp до Нового года

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что до Нового года WhatsApp продолжит работать в России, однако позднее будет заблокирован.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — уточнил он.

Основной площадкой заблокированным в России приложениям, по мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, станет мессенджер MAX. Также в качестве альтернативы в РФ остались продукты «Яндекса», VK и некоторые зарубежные сервисы.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов отметил, что MAX «отвечает всем потребностям с запасом», более того, у мессенджера есть отдельный департамент и служба, которые борются с мошенниками.

«C потребительской точки зрения мессенджер удался весьма неплохо, UX-UI реализован достойно, это имеется в виду интерфейс, функциональность хорошая. Да, в нем нет отдельных фишек, которые есть в Telegram, поэтому хочется надеяться, что будет какая-то конкуренция на рынке», — сказал он.

Можно ли улучшить работу WhatsApp

В Сети появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может «разблокировать» WhatsApp, однако директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заверил, что это фейк.

«Это фейк, не имеющий технического обоснования. Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил он.

