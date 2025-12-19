«Орешник» прибыл в Белоруссию Хренин: «Орешник» готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии

Ракетный комплекс «Орешник» доставлен в Беларусь, сообщил министр обороны страны Виктор Хренин. По его словам, в настоящее время ведется подготовка его к его передаче на боевое дежурство.

Ракетный комплекс «Орешник» прибыл, размещен на территории Республики Беларусь. Готовится к заступлению на боевое дежурство. Как только это произойдет, мы обязательно вас пригласим и покажем, — сказал он.

Хренин также отметил, что размещение российского ракетного комплекса на белорусской территории служит целям стратегического сдерживания. Он также указал на необходимость совершенствования тактики, боевой слаженности и сплочения личного состава, назвав это ключевым ответом на эскалацию и провокации со стороны недружественных соседних стран.

До этого журналисты сообщили, что ракета «Орешника» долетит до Киева из Белоруссии за полторы минуты. Ей понадобится столько же времени, чтобы достигнуть цели в Латвии.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ будут использовать баллистическую ракету средней дальности «Орешник» на фронте лишь в крайнем случае. По его словам, решение поставить данный вид вооружения на боевое дежурство направлено на повышение оборонного потенциала страны и служит ответом на агрессивную риторику Запада.