Стали известны подробности организации онлайн-саммита БРИКС

Онлайн-саммит БРИКС пройдет 8 сентября в закрытом формате, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на бразильского чиновника. Он начнется в 08:00 по североамериканскому времени (15:00 мск). При этом по итогам мероприятия не будет выпущено совместное заявление.

Виртуальная встреча лидеров БРИКС <…> будет длиться всего пару часов, начиная с 08:00 по североамериканскому восточному времени, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что график президента РФ Владимира Путина на предстоящую неделю заполнен мероприятиями, несмотря на длительную поездку. По его словам, речь идет, в частности, об участии главы государства во внеочередном онлайн-саммите БРИКС.

До этого стало известно, что список духовно-нравственных ориентиров стран БРИКС представят на втором форуме объединения «Традиционные ценности», который пройдет 15–17 сентября в Национальном конгрессе Бразилии. Предварительный вариант включает такие принципы, как милосердие, солидарность, развитие, а также здоровье и процветание будущих поколений.