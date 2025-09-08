Политолог ответил, что могут обсуждать лидеры на закрытом саммите БРИКС

Лидеры стран БРИКС на закрытом саммите обсудят выработку совместных мер для противодействия экономическому давлению со стороны США, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, инициатором такой дискуссии выступает Бразилия, которая серьезно пострадала от американских пошлин.

Судя по заявлениям президента Бразилии [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы — по его же инициативе собирается саммит БРИКС — разговор пойдет о противодействии экономическому давлению со стороны США. Американцы ввели ограничения против Бразилии, и это вызывает проблему во внешнеэкономическом балансе страны. Они хотят реагировать сообща. Это связано не просто с давлением на Бразилию, а с заявлением главы Белого дома Дональда Трампа, который будет всячески противодействовать БРИКС, — сказал Светов.

Он отметил, что проблема затрагивает не только южноамериканскую страну, но и других ключевых участников блока. По словам Светова, Индия также сталкивается с торговыми барьерами, а товарооборот между Китаем и США значительно сократился. Кроме того, политолог подчеркнул, что для России особую актуальность приобретают заявления Трампа о готовящемся пакете санкций.

С давлением со стороны США сталкиваются и Индия, против которой американцы ввели пошлины, и Китай. Для России вопросы вызывает заявление Трампа о пакете санкций. Что мы будем делать? Будем ли мы совместно как-то противостоять, или каждая страна будет выкарабкиваться по-своему? Вот, видимо, об этом и будет речь в ходе закрытого заседания БРИКС, — резюмировал Светов.

Ранее сообщалось, что онлайн-саммит БРИКС пройдет 8 сентября в закрытом формате. Он начнется в 08:00 по североамериканскому времени (15:00 мск). По итогам мероприятия не будет выпущено совместное заявление.