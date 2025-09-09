Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:09

«Лидерство под вопросом»: назван главный страх США

Экономист Голубовский: США боятся утратить свое главное преимущество в лице ФРС

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Главный страх США — утратить свое преимущество в лице Федеральной резервной системы, которая является аналогом Центрального банка России, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Ничего другого, по его словам, у Вашингтона уже не осталось, так как Штаты лишились влияния в военном плане.

У США главный страх — это утратить свое преимущество в мире. Главное преимущество Америки — это ФРС. Ничего другого у них уже не осталось. Если раньше можно было говорить о том, что эта страна является военным гегемоном, то сейчас так сказать нельзя. Меняется сама логика войны и меняется принцип контроля военно-политического мира в связи с технологическим развитием, с появлением новых типов наступательных вооружений. Так что при всех их колоссальных оборонных бюджетах и самом мощном в мире флоте США не могут навязывать свою волю. В экономическом отношении их лидерство уже оспорено Китаем, — сказал Голубовский.

По его словам, Бразилия и Индия поставили на повестку дня саммита БРИКС именно вопрос противостояния США. Так, отметил аналитик, страны хотят использовать объединение как инструмент коллективной защиты от тарифной войны главы Белого дома Дональда Трампа.

Бразилия попала под удар первой. Индия — второй. Плюс Трамп угрожал БРИКС, говоря: «Если вы попробуете отказаться от долларов и расчетов, мы сделаем вам больно», — заключил Голубовский.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Запад осознает постепенную потерю своего влияния в мире на фоне усиления роли БРИКС. По его словам, нынешние опасения западного истеблишмента являются абсолютно обоснованными, так как альтернативные центры продолжают укреплять свои позиции. Он добавил, что экономический вес объединения уже сейчас превосходит показатели «Большой семерки».

США
БРИКС
экономика
Дональд Трамп
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Летающий Кремль»: чем уникален президентский самолет Ил-96-300ПУ
В Подмосковье открыли новый сквер в старинной усадьбе
Тюменским детям пришлось освоить необычный путь до школы из-за дождя
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.