Главный страх США — утратить свое преимущество в лице Федеральной резервной системы, которая является аналогом Центрального банка России, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Ничего другого, по его словам, у Вашингтона уже не осталось, так как Штаты лишились влияния в военном плане.

У США главный страх — это утратить свое преимущество в мире. Главное преимущество Америки — это ФРС. Ничего другого у них уже не осталось. Если раньше можно было говорить о том, что эта страна является военным гегемоном, то сейчас так сказать нельзя. Меняется сама логика войны и меняется принцип контроля военно-политического мира в связи с технологическим развитием, с появлением новых типов наступательных вооружений. Так что при всех их колоссальных оборонных бюджетах и самом мощном в мире флоте США не могут навязывать свою волю. В экономическом отношении их лидерство уже оспорено Китаем, — сказал Голубовский.

По его словам, Бразилия и Индия поставили на повестку дня саммита БРИКС именно вопрос противостояния США. Так, отметил аналитик, страны хотят использовать объединение как инструмент коллективной защиты от тарифной войны главы Белого дома Дональда Трампа.

Бразилия попала под удар первой. Индия — второй. Плюс Трамп угрожал БРИКС, говоря: «Если вы попробуете отказаться от долларов и расчетов, мы сделаем вам больно», — заключил Голубовский.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Запад осознает постепенную потерю своего влияния в мире на фоне усиления роли БРИКС. По его словам, нынешние опасения западного истеблишмента являются абсолютно обоснованными, так как альтернативные центры продолжают укреплять свои позиции. Он добавил, что экономический вес объединения уже сейчас превосходит показатели «Большой семерки».